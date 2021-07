Oltre 27milioni i vaccinati contro il Covid In Italia superato il 50 per cento della popolazione adulta L’Ue | “Utilizzare velocemente i vaccini appena arrivano”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 61.543,227, pari al 92,9% delle dosi a disposizione del Servizio sanitario nazionale, le somministrazioni di vaccinoileffettuate finora in. Le persone vaccinateil-19 in, secondo quanto riferisce l’ultimo report del Governo, sono, invece, 27.120.766, pari al 50,21%over 12 anni. Idistribuiti finora sono 5.182.557 Pfizer/BioNTech, 6.953.754 Moderna, 11.858.101 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.264.634 Janssen). La scorsa settimana si èil livello di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 27milioni

...tutto l'anno e100 lavoratori in alta stagione, motivo per cui quella smeraldina può essere considerata una realtà di punta di un settore che in Sardegna ha un giro d'affari di circa...... altresì di altro gruppo di rapinatori che nello stesso periodo trafugòdi lire nel corso ... che sono stati il reimpiego di capitali illeciti,a rapporti bancari su diversi istituti di ...Il presidente della Fnomceo non ha dubbi: "Succederà quello che normalmente accade con il vaccino antinfluenzale" ...Un italiano su due al di sopra dei 12 anni ha completato il ciclo vaccinale, una percentuale già ampiamente superata ...