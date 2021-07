Olimpiadi Tokyo: Toyota ritira tutti gli spot promozionali diretti ai Giochi, non sarà neppure alla cerimonia di apertura (Di lunedì 19 luglio 2021) Era uno dei partner più importanti, ora però si è tirato indietro, visto il malumore della popolazione. Toyota ha deciso infatti di ritirare tutti gli spot promozionali diretti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che scatteranno il prossimo 23 luglio. Come annunciato dalla casa nipponica, in Giappone non saranno più trasmessi spot video, poiché il marchio potrebbe essere considerato associato ad un evento potenzialmente negativo, andando a vedere l’opinione pubblica giapponese. Il presidente della Toyota, Akio ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Era uno dei partner più importanti, ora però si è tirato indietro, visto il malumore della popolazione.ha deciso infatti direglialledi2020, che scatteranno il prossimo 23 luglio. Come annunciato dcasa nipponica, in Giappone non saranno più trasmessivideo, poiché il marchio potrebbe essere considerato associato ad un evento potenzialmente negativo, andando a vedere l’opinione pubblica giapponese. Il presidente della, Akio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : In partenza per Tokyo Saranno Olimpiadi strane, difficili, con molti punti interrogativi, etcc. Certo. Ma oggi a F… - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - sportface2016 : #Tokyo2020, baia del canottaggio invasa da 14 tonnellate di ostriche - fenomenogabry : RT @OA_Sport: Beach volley: il ceco Ondrej Perusic positivo al Covid-19. Per il momento resta alle Olimpiadi di Tokyo, ma restano da chiari… -