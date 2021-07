Olimpiadi Tokyo: Quadarella, Italia ciclismo, basket, boxe femminile e tuffi sul volo del giornalista positivo (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono emerse le identità, se non di tutte, quantomeno della maggior parte delle identità degli sportivi Italiani che si trovavano in viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo insieme al giornalista, tuttora ignoto, trovato positivo al test salivare all’aeroporto di Haneda. E la quantità è particolarmente elevata. Su quel volo, infatti, c’era il trio del nuoto composto da Simona Quadarella, Annachiara Mascolo e Giulia Vetrano, ma anche la Nazionale di tuffi con Noemi Batki, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin Di Maria, Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia e Giovanni ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono emerse le identità, se non di tutte, quantomeno della maggior parte delle identità degli sportivini che si trovavano in viaggio verso lediinsieme al, tuttora ignoto, trovatoal test salivare all’aeroporto di Haneda. E la quantità è particolarmente elevata. Su quel, infatti, c’era il trio del nuoto composto da Simona, Annachiara Mascolo e Giulia Vetrano, ma anche la Nazionale dicon Noemi Batki, Elena Bertocchi, Sarah Jodoin Di Maria, Chiara Pellacani, Lorenzo Marsaglia e Giovanni ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : In partenza per Tokyo Saranno Olimpiadi strane, difficili, con molti punti interrogativi, etcc. Certo. Ma oggi a F… - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - solounastella : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi Tokyo 2021, positivo giornalista italiano: era sul volo con gli atleti azzurri di nuoto, tuffi, basket e cic… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Sono numerosi gli italiani delle Olimpiadi presenti sul volo del giornalista positivo: da Quadarella all'Italbasket passando… -