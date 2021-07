Olimpiadi Tokyo: positivo al Covid un giornalista italiano, sul volo con lui c’erano atleti azzurri (Di lunedì 19 luglio 2021) L’incubo del Covid-19 continua a funestare i Giochi Olimpici di Tokyo, vicini alla cerimonia d’apertura che si svolgerà venerdì 23 luglio. Le voci legate al virus si susseguono e aumenta il malumore nel villaggio olimpico: la speranza è quella che tra qualche giorno si possa tornare a parlare solamente di sport. Nel frattempo l’AGI ha riportato la notizia della positività di un giornalista italiano giunto ieri in Giappone all’aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino. A bordo, con lui, c’erano anche alcuni atleti olimpici azzurri. A ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) L’incubo del-19 continua a funestare i Giochi Olimpici di, vicini alla cerimonia d’apertura che si svolgerà venerdì 23 luglio. Le voci legate al virus si susseguono e aumenta il malumore nel villaggio olimpico: la speranza è quella che tra qualche giorno si possa tornare a parlare solamente di sport. Nel frattempo l’AGI ha riportato la notizia della positività di ungiunto ieri in Giappone all’aeroporto diHaneda, proveniente da Roma Fiumicino. A bordo, con lui,anche alcuniolimpici. A ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : In partenza per Tokyo Saranno Olimpiadi strane, difficili, con molti punti interrogativi, etcc. Certo. Ma oggi a F… - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - sportface2016 : Saranno cinque gli italiani in gara nel sollevamento pesi a #Tokyo2020 - gmerigo : RT @romatoday: Olimpiadi e Covid: la bolla è già scoppiata? -