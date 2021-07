Olimpiadi Tokyo, invasione di ostriche nel bacino di canottaggio! Spesa milionaria per riparare i danni (Di lunedì 19 luglio 2021) Non basta lo spettro del Covid-19 a rendere complicato l’avvio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, devono fare i conti anche con un’inattesa invasione di ostriche nel Sea Forest Waterway, il bacino dove si terranno le gare di canoa e canottaggio. Ben 14 tonnellate di molluschi di tipo magaki hanno invasi le acque e gli organizzatori sono stati costretti a dover fronteggiare una Spesa di 1,28 milioni di dollari (circa 1,08 milioni di euro) per riparare i danni. Una parte dell’attrezzatura è stata portata a ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Non basta lo spettro del Covid-19 a rendere complicato l’avvio delledi2021. I Giochi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, devono fare i conti anche con un’inattesadinel Sea Forest Waterway, ildove si terranno le gare di canoa e canottaggio. Ben 14 tonnellate di molluschi di tipo magaki hanno invasi le acque e gli organizzatori sono stati costretti a dover fronteggiare unadi 1,28 milioni di dollari (circa 1,08 milioni di euro) per. Una parte dell’attrezzatura è stata portata a ...

