Olimpiadi Tokyo 2021, positivo giornalista italiano: era sul volo con gli atleti azzurri di nuoto, tuffi, basket e ciclismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo spettro del Covid alle Olimpiadi di Tokyo ora spaventa anche la delegazione italiana. Un giornalista arrivato domenica all'aeroporto Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo dopo un tampone salivare. Il giornalista era sul volo dove erano presenti diversi atleti azzurri: dalla Nazionale di ciclismo a quella di basket, dai tuffatori ad alcuni componenti della squadra di nuoto. Per ora nessun componente delle squadre azzurre né nessun altro passeggero del volo è stato ...

