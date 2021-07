Olimpiadi Tokyo 2020, come vederle in tv e in streaming su Eurosport e sulla Rai: tutte le ore della diretta no stop (Di lunedì 19 luglio 2021) Sale l’attesa per le Olimpiadi di Tokyo 2020, andiamo a scoprire allora come vedere in tv e in streaming in Italia per mezzo di Eurosport (con Discovery+ e Nove) che trasmetterà la rassegna a cinque cerchi nella sua totalità e la Rai che offrirà in chiaro più di duecento ore di diretta: questa la programmazione sulle due emittenti per scoprire in che modo lo spettatore potrà fruire in maniera no stop dell’evento tanto atteso da cinque anni. Eurosport – Dal 23 luglio all’8 agosto la piattaforma Discovery + offrirà in ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Sale l’attesa per ledi, andiamo a scoprire alloravedere in tv e inin Italia per mezzo di(con Discovery+ e Nove) che trasmetterà la rassegna a cinque cerchi nella sua totalità e la Rai che offrirà in chiaro più di duecento ore di: questa la programmazione sulle due emittenti per scoprire in che modo lo spettatore potrà fruire in maniera nodell’evento tanto atteso da cinque anni.– Dal 23 luglio all’8 agosto la piattaforma Discovery + offrirà in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tokyo: Berrettini salta le Olimpiadi. 'Risentimento muscolare' per l'azzurro finalista a Wimbledon. #ANSA - LiaCapizzi : Per uscire dall'aeroporto ci vogliono ore. Code, controlli, test saliva. Per me 4h, agli azzurri del volley ieri è… - rtl1025 : ????#MatteoBerrettini non parteciperà alle #Olimpiadi di #Tokyo. Lo apprende l'ANSA in ambienti Coni. Il tennista ita… - sportli26181512 : Olimpiadi, letti anti-sesso a Tokyo 2020? Ginnasta irlandese lo testa e dice 'no'. VIDEO: Rhys McClenaghan ha testa… - infoitsport : Calendario Olimpiadi Tokyo 2020: orari e programma minuto per minuto -