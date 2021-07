Olimpiadi | giornalista italiano positivo | ha viaggiato con gli atleti

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ledi Tokyo rischiano di rivelarsi un flop gigantesco. I giapponesi non le vogliono, il Cio si sta intestardendo (ovviamente per motivi economici, legati agli sponsor), ma il virus fa il suo corso. C’è anche un. È arrivato ieri all’aeroporto di Tokyo, il suo volo proveniva da Roma Fiumicino. Gli hanno fatto il tampone ed è risultato. L’aspetto più inquietante è che a bordo del volo c’erano anche moltiitaliani. «Stiamo seguendo il caso di unche ...

AGI - Unitaliano arrivato ieri all'aeroporto di Tokyo Haneda, proveniente da Roma Fiumicino, è risultato positivo al Covid dopo un tampone salivare. Il caso è stato confermato dall'ambasciata d'...Dall'anno 2004 èSportivo specializzato nelle discipline Judo, Lotta, Karate e ...in qualità di Coach Internazionale a sette tappe mondiali WKF valide per la qualificazione alle...È partito da Fiumicino. L'ambasciatore: «Alla partenza il suo tampone era negativo. Chi ha viaggiato accanto a lui, è negativo» ...OLIMPIADI-20202:Olimpiadi, sponsor Toyota si ritira da pubblicità per mancato sostegno opinione pubblica - media ...