Olimpiadi di Tokyo, crescono i timori per aumento dei casi. Toyota ritira gli spot promozionali (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre crescono i timori per l'aumento dei casi positivi al coronavirus nel Villaggio Olimpico, la Toyota ha deciso di ritirare gli spot che aveva prodotto per le Olimpiadi di Tokio che si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) Mentreper l'deipositivi al coronavirus nel Villaggio Olimpico, laha deciso dire gliche aveva prodotto per ledi Tokio che si ...

