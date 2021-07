Olimpiadi: beach volley, giornata di allenamento per le coppie azzurre (Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo, 19 lug. – (Adnkronos) – giornata di allenamento presso lo Shiokaze Park le coppie azzurre del beach volley in attesa dell’esordio nel torneo olimpico che ci sarà il 25 luglio. Per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth le avversarie nella loro gara inaugurale saranno le russe (qui in ai Giochi Olimpici gli atleti russi saranno rappresentanti del Russian Olympic Committee ROC) Makroguzova/Kholomina. Per le azzurre, da molti anni in coppia, si tratta dell’esordio ai Giochi Olimpici assieme, con Marta Menegatti che in realtà disputerà la sua terza Olimpiade e con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Tokyo, 19 lug. – (Adnkronos) –dipresso lo Shiokaze Park ledelin attesa dell’esordio nel torneo olimpico che ci sarà il 25 luglio. Per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth le avversarie nella loro gara inaugurale saranno le russe (qui in ai Giochi Olimpici gli atleti russi saranno rappresentanti del Russian Olympic Committee ROC) Makroguzova/Kholomina. Per le, da molti anni in coppia, si tratta dell’esordio ai Giochi Olimpici assieme, con Marta Menegatti che in realtà disputerà la sua terza Olimpiade e con ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: beach volley, giornata di allenamento per le coppie azzurre (2)... - TV7Benevento : Olimpiadi: beach volley, giornata di allenamento per le coppie azzurre... - CarlottaRossi11 : Beach Volley Tokyo2020 – Feroleto: “Queste Olimpiadi il coronamento di un’avventura incredibile, adesso vogliamo pr… - fenomenogabry : RT @OA_Sport: Beach volley: il ceco Ondrej Perusic positivo al Covid-19. Per il momento resta alle Olimpiadi di Tokyo, ma restano da chiari… - AlePassanti : RT @OA_Sport: Beach volley: il ceco Ondrej Perusic positivo al Covid-19. Per il momento resta alle Olimpiadi di Tokyo, ma restano da chiari… -