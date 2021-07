Occhio al Coronavirus Dago-bomba dopo Euro 2020 | dove e come hanno beccato i 3 azzurri | Foto

Advertising

ilriformista : La destra sovranista, con #Salvini e #Lollobrigida, strizza l’occhio all’universo no-vax: i novelli virologi sconsi… - Sabrina24989702 : RT @Libero_official: L'infettivologo #Bassetti, ospite a #CoffeeBreak, insiste sull'urgenza del vaccino: 'Strizzare l'occhio ai no vax risc… - Andrea43530958 : Vaccino, Matteo Bassetti picchia duro: 'Strizzare l'occhio ai no vax rischia di fare molto male al Paese' - mmanca : RT @Libero_official: L'infettivologo #Bassetti, ospite a #CoffeeBreak, insiste sull'urgenza del vaccino: 'Strizzare l'occhio ai no vax risc… - gabrilampu : RT @ilriformista: La destra sovranista, con #Salvini e #Lollobrigida, strizza l’occhio all’universo no-vax: i novelli virologi sconsigliano… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio Coronavirus

Crescono di 3 unità i ricoverati positivi alin Liguria, ora sono 20, di cui 5 in ... Ealle prossime open night spezzine, in programma dalle ore 19 alle ore 22 mercoledì 21 luglio ...Sono 89.089 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... 'Non servono nuovi posti letto' IL MODULO Vacanze in Grecia,al Passenger Locator Form ...In Francia potrebbe tornare il coprifuoco. PARIGI (FRANCIA) – In Francia potrebbe tornare il coprifuoco. Parigi. In Italia non si parla (al momento) di coprifuoco. In Italia, almeno per il momento, no ...La certificazione in questione servirà per entrare anche nei centri commerciali e in tutte le attività dove vi sia assembramento, inclusi i locali notturni. Ma alcune frange della popolazione, special ...