Obbligo di vaccini: Letta favorevole, Salvini contrario (Di lunedì 19 luglio 2021) Il segretario del Pd accusa il rivale (ma alleato di governo) di essere «un irresponsabile». Per il leader leghista imporre l’immunizzazione ai docenti «è inutile., il 90% di loro è già vaccinato». Leggi su corriere (Di lunedì 19 luglio 2021) Il segretario del Pd accusa il rivale (ma alleato di governo) di essere «un irresponsabile». Per il leader leghista imporre l’immunizzazione ai docenti «è inutile., il 90% di loro è già vaccinato».

Advertising

CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - RaiNews : Matteo Renzi (@matteorenzi - @ItaliaViva) a @RaiStudio24 sull'obbligo vaccinale per alcune categorie, tipo la scuol… - HuffPostItalia : Bianchi: 'Scuola in presenza priorità assoluta. Il Cdm deciderà sull'obbligo dei vaccini per i prof' - anipso245876 : RT @Corriere: Il 50 per cento degli italiani vaccinato con due dosi. Scontro Lega-Pd sull’obbligo per... - Corriere : Il 50 per cento degli italiani vaccinato con due dosi. Scontro Lega-Pd sull’obbligo per... -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccini Ggreen pass, Tajani: ok per i grandi eventi, a fine estate un check I principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzo del certificato ...consiglia agli under 40 di non vaccinarsi e il partito bolla il green pass di "obbligo nascosto", ...

Nuovi parametri e green pass : cosa aspettarsi dal decreto I vaccini utilizzati fino a questo momento hanno dimostrato ottime perfomance nella protezione ... I dubbi sono sull'obbligo di esibizione per accedere ai luoghi di divertimento, nelle attività ...

Vaccino obbligatorio: Letta favorevole, Salvini contrario Corriere della Sera Covid, in emergenza ok a brevetti congelati su farmaci e vaccini Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad a ...

Il Cts preme per l'obbligo vaccinale dei prof, il Governo frena (di G. Rodriquez) I tecnici per misure anche legislative. Il sottosegretario Floridia a Huffpost: 'Non è necessario, puntiamo a convincerli. Scuola in presenza obiettivo .... Un dato sicuramente dovuto alla bassissima ...

I principali partner della maggioranza hanno visioni distanti sue utilizzo del certificato ...consiglia agli under 40 di non vaccinarsi e il partito bolla il green pass di "nascosto", ...utilizzati fino a questo momento hanno dimostrato ottime perfomance nella protezione ... I dubbi sono sull'di esibizione per accedere ai luoghi di divertimento, nelle attività ...Il governo potrà obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad a ...I tecnici per misure anche legislative. Il sottosegretario Floridia a Huffpost: 'Non è necessario, puntiamo a convincerli. Scuola in presenza obiettivo .... Un dato sicuramente dovuto alla bassissima ...