Nuovo Polo dell’elettronica sostenibile in Campania | il Villaggio dei Ragazzi è partner

(Di lunedì 19 luglio 2021) E’ nato stamane, nella Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo”, ilcasertano. L’accordo è stato siglato nella sala Chollet dell’Opera maddalonese dalla Softlab , che ha leadership del progetto, dalla MEC SAN di Vincenzo Santangelo, l’ISET di Flavio Smarrelli, la SCE di Andrea Russo, la CDC Elettronica di Mariano De Filippo, la Fib S.p.a. e dalla Fondazionedeirappresentata dal Commissario Straordinario Felicio De Luca. Presenti, per l’occasione, il sindaco del Comune di Maddaloni, ...

gualtierieurope : Mi unisco agli 11 minuti di applausi a Cannes per Nanni Moretti, erede della tradizione dei grandi registi romani.… - Manzo_xy : Il loro scopo è prevenire la possibile saldatura con IV che potrebbe dar vita a un nuovo terzo polo capace di condi… - PALuceri : On.le @elio_vito, cosa aspettate ancora lei, il min. @mara_carfagna e pochi altri liberali ad abbandonare… - UITORINO : RT @CamComTorino: #camcomtorino finanzierà voucher per permettere alle #pmi l'accesso ai servizi e alle tecnologie del nuovo Polo Nazionale… - Yes4To : RT @UITORINO: Presentato questa mattina il Progetto del Polo Nazionale #Mobilità Sostenibile e #Manifattura a #TNE| Giorgio #Marsiaj: #SMTC… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Polo

La Stampa

... dove può contare sul sito produttivo di Homer e suldi ricerca e sviluppo di Plymouth, entrambi in Michigan. Il commento dell'ad. Ilsito rappresentera, inoltre, un punto di riferimento ...... ma ognivaccinato rappresenta un tassello in più nel mosaico che dobbiamo realizzare entro l'... il 28 Liceo Garibaldi e Cassara' Guida; il 29 Marcoed il 30 Ugo Marsia di Carini.Il nuovo campus, che sarà inaugurato entro i primi mesi del 2022 ... supporta la realizzazione di un polo di prestigio altamente digitalizzato, da offrire alle future generazioni, creando così valore ...Roma, 19 lug. – (Adnkronos) – La bassa concentrazione di ossigeno al fondo, il rapido seppellimento delle carcasse e la precipitazione di minerali come l’apatite e la dolomite subito dopo il seppellim ...