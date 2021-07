Nuova Audi RS 3, la piu' sportiva di sempre (Di lunedì 19 luglio 2021) VERONA - Audi presenta la Nuova Rs 3 in versione Sportback e Sedan, nuovo punto di riferimento nel segmento delle berline compatte high performance. Il propulsore 5 cilindri turbo ha una potenza ... Leggi su motori.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) VERONA -presenta laRs 3 in versione Sportback e Sedan, nuovo punto di riferimento nel segmento delle berline compatte high performance. Il propulsore 5 cilindri turbo ha una potenza ...

Advertising

AudiIT : Da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e la potenza straordinaria di 646 CV. Nuova #RSetronGT: l’Audi più potente di sempre. - Italpress : Nuova Audi RS 3, la più sportiva di sempre - LucaGuad : RT @AudiIT: Stile e performance: complementari in ogni momento. Nuova #AudiRS3 #Sportback #PerformanceIsAnAttitude - allcarvideos : NUOVA #Audi Q4 e-Tron 50! – Autonomia, Prezzo, Prestazioni [Test Drive] by Marchettino #cars :… - alvolante_it : Fino a 400 CV di potenza e uno 0-100 di 3,8 secondi per la nuova Audi RS3, che sarà disponibile con carrozzeria a 4… -