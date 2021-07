Non solo Covid, tutti i guai delle Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Restrizioni violate, sponsor in fuga, un arresto per violenza sessuali e altri quattro per droga, un atleta che scompare. I contagi all'interno del Villaggio Olimpico non sono l'unico danno d'immagine subito dai Giochi di Tokyo, che il governo nipponico ha insistito per far svolgere nonostante dati epidemici in peggioramento. Mentre salgono a 58 il numero di casi di Covid-19 tra le persone coinvolte a vario titolo nella manifestazione, l'opinione pubblica giapponese, già in larga parte scettica, ha più di un motivo per non accogliere l'appello di Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico, ai cittadini perché mostrino sostegno per ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - Restrizioni violate, sponsor in fuga, un arresto per violenza sessuali e altri quattro per droga, un atleta che scompare. I contagi all'interno del Villaggio Olimpico non sono l'unico danno d'immagine subito dai Giochi di, che il governo nipponico ha insistito per far svolgere nonostante dati epidemici in peggioramento. Mentre salgono a 58 il numero di casi di-19 tra le persone coinvolte a vario titolo nella manifestazione, l'opinione pubblica giapponese, già in larga parte scettica, ha più di un motivo per non accogliere l'appello di Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico, ai cittadini perché mostrino sostegno per ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Tour de France 2021: le pagelle finali di Angelo Costa Non solo Pogacar: nella categoria degli impertinenti c'è anche questo danesino, rivelatosi in marzo sulle strade romagnole della Coppi e Bartali. Arruolato al Tour come aiutante di Roglic, ha preso ...

Olimpiadi a rischio. A Tokyo 2020 già una medaglia d'oro: il Coronavirus Non solo. Anche tra gli atleti statunitensi si registrano i primi casi. "Sono così triste - ha spiegato domenica 18 luglio su Twitter la 17enne tennista Coco Gauff - di condividere la notizia che ...

Non solo Covid, tutti i guai delle Olimpiadi di Tokyo Accuse di stupro e di bullismo, un sollevatore di pesi scomparso, la Toyota che fa marcia indietro: alla vigilia della cerimonia inaugurale: i Giochi Olimpici sempre più nel caos ...

Anche tra gli atleti statunitensi si registrano i primi casi. "Sono così triste - ha spiegato domenica 18 luglio su Twitter la 17enne tennista Coco Gauff - di condividere la notizia che ...

Accuse di stupro e di bullismo, un sollevatore di pesi scomparso, la Toyota che fa marcia indietro: alla vigilia della cerimonia inaugurale: i Giochi Olimpici sempre più nel caos ...