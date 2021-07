Non solo calcio: Volley, Italia campione del mondo Under20 femminile (Di lunedì 19 luglio 2021) L’Italia si fa valere nel mondo: dopo la vittoria nei Campionati di calcio Euro 2020, ecco la conquista del mondiale di Volley femminile under 20. Le ragazze di Bellano ieri hanno infatti superato la Serbia per 3-0 in Finale a Rotterdam e conquistato la Medaglia D’Oro. Una notizia che, purtroppo, non ha avuto risalto sui media, ma che merita invece attenzione. Ne hanno infatti parlato solo i giornali sportivi, mentre sarebbe stato auspicabile dare onore a queste incredibili ragazze che hanno combattuto per arrivare alla finale e portare a casa il trofeo. Leggi anche: Roberto Mancini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) L’si fa valere nel: dopo la vittoria nei Campionati diEuro 2020, ecco la conquista del mondiale diunder 20. Le ragazze di Bellano ieri hanno infatti superato la Serbia per 3-0 in Finale a Rotterdam e conquistato la Medaglia D’Oro. Una notizia che, purtroppo, non ha avuto risalto sui media, ma che merita invece attenzione. Ne hanno infatti parlatoi giornali sportivi, mentre sarebbe stato auspicabile dare onore a queste incredibili ragazze che hanno combattuto per arrivare alla finale e portare a casa il trofeo. Leggi anche: Roberto Mancini ...

