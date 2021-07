Non abbandonate gli animali domestici, è reato. Da Peschiera Borromeo parte la campagna di sensibilizzazione di Miagolandia e Milano Zoofila (Di lunedì 19 luglio 2021) L’iniziativa patrocinata da Bosco Immobiliare è stata presentata sabato nei locali dell’agenzia di Fabio Bosco, l’imprenditore che ha sponsorizzato questo sodalizio contro la piaga dell’abbandono. Guarda il video. Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 19 luglio 2021) L’iniziativa patrocinata da Bosco Immobiliare è stata presentata sabato nei locali dell’agenzia di Fabio Bosco, l’imprenditore che ha sponsorizzato questo sodalizio contro la piaga dell’abbandono. Guarda il video.

Advertising

Tradecon1 : Vi prego. Lasciate stare Berlusconi che dovrebbe ritirarsi. Abbandonate Taiani che esprime le idee della mantide Br… - cosmar76 : @Ciribini @sebascuffari Ahimè temo non lo faranno mai. Le scuole sono spesso abbandonate alla fatiscenza e si compr… - CL0UDSXBEA : io cerco di fare di tutto per le persone a cui tengo, cerco di non farle sentire sole o abbandonate, perché so come… - sissipin : RT @Marilyvetro: Mettiamo in disparte la politica per un attimo: NON ABBANDONATE I CANI,I GATTI, I CONIGLI QUESTA ESTATE. Grazie. - border_ichigo : RT @anybodysbaby: quello schifoso di z4niolo ha abbandonato la sua ragazza incinta e se lei bene o male riuscirà ad ottenere un supporto ec… -