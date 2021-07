Nokia, il nuovo smartphone sarà robusto e resistente come il leggendario 3310? (Di lunedì 19 luglio 2021) Nokia si appresta a lanciare un nuovo smartphone e sembra che l’idea alla base sia quella di dare ai suoi utenti un “nuovo Nokia 3310”. No, non stiamo parlando dell’ennesimo refresh del telefonino presentato dall’azienda finlandese qualche anno fa, ma di un vero e proprio smartphone che non ha bisogno di una cover per proteggersi dalle cadute accidentali! Se c’è una caratteristica che ha reso famoso in tutto il mondo il Nokia 3310 è la sua incredibile resistenza fisica. Rompere il telefono era praticamente impossibile, tant’è che al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021)si appresta a lanciare une sembra che l’idea alla base sia quella di dare ai suoi utenti un “”. No, non stiamo parlando dell’ennesimo refresh del telefonino presentato dall’azienda finlandese qualche anno fa, ma di un vero e proprioche non ha bisogno di una cover per proteggersi dalle cadute accidentali! Se c’è una caratteristica che ha reso famoso in tutto il mondo ilè la sua incredibile resistenza fisica. Rompere il telefono era praticamente impossibile, tant’è che al ...

Ultime Notizie dalla rete : Nokia nuovo Apple, il coraggio di ascoltare ... poter usare magari un Motorola (successe, fu un tragico errore), un Nokia, un Blackberry (all'... E poi? Arriva Safari e non piace C'è un nuovo Safari che sta creando parecchie discussioni. È stato ...

Nokia XR20 - prima immagine per il nuovo smartphone rugged L'ambientazione non fa che confermare le doti di impermeabilità che si aspetta sul Nokia X20. L'inserto della fotocamera posteriore è completamente differente rispetto a quello presente sullo ...

Nokia, il nuovo smartphone sarà robusto e resistente come il leggendario 3310? Il Fatto Quotidiano I nuovi Nokia noise cancelling earbuds BH805 HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia i nuovi Nokia Noise Cancelling Earbuds BH805, disponibili da fine luglio su Nokia.com, nei colori Charcoal e Polar Sea a 99 Euro.

Nokia XR20 si mostra in foto prima della presentazione ufficiale Qualche giorno fa sono iniziati a circolare dei rumors relativi al prossimo flagship dell’azienda ma questo dovrebbe arrivare solo in autunno (secondo le ultime indiscrezioni il nuovo flagship di casa ...

