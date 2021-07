No, il villaggio olimpico di Tokyo non contiene «letti anti-sesso» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 19 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 15 luglio 2021 su Facebook, contenente una foto di un letto fatto di cartone e un testo che recita: «Leto anti sesso a Tokyo. Gli organizzatori delle Olimpiadi, hanno studiato un altro metodo (tutto Giapponese) per evitare possibili contagi da Coronavirus durante i Giochi Olimpici. I letti di cartone anti-sesso. Circa 18.000 letti di cartone saranno a disposizione degli atleti nelle varie stanze del ... Leggi su facta.news (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 19 luglio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 15 luglio 2021 su Facebook, contenente una foto di un letto fatto di cartone e un testo che recita: «Leto. Gli organizzatori delle Olimpiadi, hanno studiato un altro metodo (tutto Giapponese) per evitare possibili contagi da Coronavirus durante i Giochi Olimpici. Idi cartone. Circa 18.000di cartone saranno a disposizione degli atleti nelle varie stanze del ...

Agenzia_Ansa : Due atleti nel Villaggio Olimpico di Tokyo sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta dei primi casi che rig… - ilpost : Non è vero che i letti del villaggio olimpico di Tokyo sono costruiti per non fare sesso - fattoquotidiano : Tokyo 2020, 3 positivi al Covid nella bolla del villaggio olimpico: 55 in totale. Capo Team Italia: “Tutti isterism… - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, letti anti-sesso al villaggio olimpico. Il video del ginnasta irlandese chiarisce tutto… - Lucia39134555 : RT @stefania_mileto: Quello che sta succedendo nel villaggio olimpico di Tokyo è la dimostrazione plastica che covid 0 è una cazzata mega g… -