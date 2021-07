“No foibe no party”: così gli antifascisti celebrano i 20 anni del G8 (Di lunedì 19 luglio 2021) Genova, 19 lug — «No foibe no party»: con questo vergognoso striscione i sedicenti «antagonisti» — genovesi e non — hanno ricordato il ventennale del sanguinoso G8 del luglio 2001. Dovevano commemorare la morte di Carlo Giuliani, la macelleria messicana alla Diaz, le torture di Bolzaneto — capitolo «devastazioni dei black bloc» non pervenuto; invece le poche centinaia di persone presenti in piazza hanno preferito prendersela, per l’ennesima volta, con i martiri torturati, stuprati, uccisi e infoibati dai partigiani titini. “No foibe no party”: al G8 va in scena la viltà Il corteo, che partiva da piazza Alimonda — dove ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Genova, 19 lug — «Nono»: con questo vergognoso striscione i sedicenti «antagonisti» — genovesi e non — hanno ricordato il ventennale del sanguinoso G8 del luglio 2001. Dovevano commemorare la morte di Carlo Giuliani, la macelleria messicana alla Diaz, le torture di Bolzaneto — capitolo «devastazioni dei black bloc» non pervenuto; invece le poche centinaia di persone presenti in piazza hanno preferito prendersela, per l’ennesima volta, con i martiri torturati, stuprati, uccisi e infoibati dai partigiani titini. “Nono”: al G8 va in scena la viltà Il corteo, che partiva da piazza Alimonda — dove ...

