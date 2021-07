Nicolò Zaniolo, lo sfogo dell’ex Sara Scaperrotta prossima al parto (Di lunedì 19 luglio 2021) Lo sfogo di Sara Scaperrotta Quando nel dicembre 2020 Nicolò Zaniolo ha saputo che sarebbe diventato padre dell’ex Sara Scaperrotta facendo sapere che il rapporto tra loro era ormai terminato. Il calciatore aveva spiegato di non essere pronto a mettere su famiglia ma, nonostante tutto, si sarebbe assunto le sue responsabilità di genitore rispettandone i L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 luglio 2021) LodiQuando nel dicembre 2020ha saputo che sarebbe diventato padrefacendo sapere che il rapporto tra loro era ormai terminato. Il calciatore aveva spiegato di non essere pronto a mettere su famiglia ma, nonostante tutto, si sarebbe assunto le sue responsabilità di genitore rispettandone i L'articolo proviene da Novella 2000.

