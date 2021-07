Nicolò Zaniolo, la sua ex Sara Scaperrotta si sfoga prima della nascita del loro figlio: “mi ha bloccata sui social e su WhatsApp” (Di lunedì 19 luglio 2021) Sara Scaperrotta, 22 anni ed ex compagna di Nicolò Zaniolo, sta per mettere alla luce il loro bambino, Tommaso, ma in queste ore ha deciso di condividere un messaggio pubblico che coinvolge proprio il calciatore. I due si sono lasciati poco dopo la notizia della gravidanza: per Zaniolo le cose già non andavano più bene tra di loro, ecco perché il calciatore avrebbe detto di non sentirsi pronto a metter su famiglia, rispettando però la scelta della ragazza di portare avanti la gravidanza. Zaniolo aveva dichiarato ... Leggi su trashblog (Di lunedì 19 luglio 2021), 22 anni ed ex compagna di, sta per mettere alla luce ilbambino, Tommaso, ma in queste ore ha deciso di condividere un messaggio pubblico che coinvolge proprio il calciatore. I due si sono lasciati poco dopo la notiziagravidanza: perle cose già non andavano più bene tra di, ecco perché il calciatore avrebbe detto di non sentirsi pronto a metter su famiglia, rispettando però la sceltaragazza di portare avanti la gravidanza.aveva dichiarato ...

