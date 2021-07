New York, tentano di rapire il figlio di 5 anni: la madre si avventa sull’auto e lo salva (video) (Di lunedì 19 luglio 2021) Sta facendo il giro del mondo il drammatico video di come una madre sia riuscita a salvare il proprio figlio di 5 anni da un tentativo di rapimento a New York, nel Queens. Nel filmato, ripreso da una telecamera di videosorveglianza, si vede una macchina accostare al lato della strada, mentre la donna e i suoi tre figli stanno camminando sul marciapiede. Sono le 20 di giovedì, di fatto è ancora pieno giorno. Dall’auto esce un giovane uomo che afferra il più piccolo dei bambini, che camminava leggermente davanti alla madre, e lo mette di corsa in auto, dove ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Sta facendo il giro del mondo il drammaticodi come unasia riuscita are il propriodi 5da un tentativo di rapimento a New, nel Queens. Nel filmato, ripreso da una telecamera disorveglianza, si vede una macchina accostare al lato della strada, mentre la donna e i suoi tre figli stanno camminando sul marciapiede. Sono le 20 di giovedì, di fatto è ancora pieno giorno. Dall’auto esce un giovane uomo che afferra il più piccolo dei bambini, che camminava leggermente davanti alla, e lo mette di corsa in auto, dove ...

