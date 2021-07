Nel 2020 operai agricoli diminuiti del 2% rispetto al 2019 (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli operai agricoli nel 2020 sono risultati 1,036 milioni, diminuiti rispetto al 2019 (-2,0%) segnalando una seconda contrazione dopo quella già registrata nell’anno precedente. E’ uno degli aspetti che emergono dal Rapporto annuale Inps. Tra gli operai agricoli prevalgono gli uomini; le donne rappresentano il 32% del totale e anch’esse stanno diminuendo (-3,4% nel 2020). I nati in Italia o nei “vecchi” Paesi Ue dal 2017 – che costituiscono i due terzi degli operai agricoli – continuano lentamente a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) Glinelsono risultati 1,036 milioni,al(-2,0%) segnalando una seconda contrazione dopo quella già registrata nell’anno precedente. E’ uno degli aspetti che emergono dal Rapporto annuale Inps. Tra gliprevalgono gli uomini; le donne rappresentano il 32% del totale e anch’esse stanno diminuendo (-3,4% nel). I nati in Italia o nei “vecchi” Paesi Ue dal 2017 – che costituiscono i due terzi degli– continuano lentamente a ...

Advertising

Mov5Stelle : In tema di sicurezza abbiamo finalmente sbloccato lo scorrimento della graduatoria, già prorogato nel 2020 a seguit… - OptaPaolo : 2002 - #KaioJorge, classe 2002, è l'unico giocatore nato dopo il 1/1/2001 ad aver realizzato almeno cinque reti in… - GoalItalia : ?? PER DAVIDE ?? L'Italia trionfa ad Euro 2020 con Astori nel cuore ?????? - Avv_E_Ferraro : Di conseguenza, Cassa Forense ha reso disponibile nell’accesso riservato alla propria posizione personale – dati pe… - Avv_E_Ferraro : CERTIFICAZIONI CU2021 per “reddito ultima istanza” 2020 Si avvisano i beneficiari del “reddito di ultima istanza”… -