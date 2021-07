'Ndrangheta, Klaus Davi indica l'autore del tentato omicidio del boss Benestare. La conferma della polizia di Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) Già il primo giugno, ossia 48 giorni fa, Klaus Davi, che cura per conto di TgCom24 la rubrica 'Fatti e Misfatti-I Fuorilegge', aveva indicato uno degli autori del tentato omicidio del boss Franco Benestare. Il giornalista aveva individuato in Emilio Molinetti uno dei due soggetti alla guida del furgone e successivamente aveva dedicato una serie di articoli e post su Facebook alla vicenda. Il 7 giugno, in un ulteriore articolo Klaus Davi aveva citato il secondo autore dell'omicidio, Marco Geria, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Già il primo giugno, ossia 48 giorni fa,, che cura per conto di TgCom24 la rubrica 'Fatti e Misfatti-I Fuorilegge', avevato uno degli autori deldelFranco. Il giornalista aveva individuato in Emilio Molinetti uno dei due soggetti alla guida del furgone e successivamente aveva dedicato una serie di articoli e post su Facebook alla vicenda. Il 7 giugno, in un ulteriore articoloaveva citato il secondodell', Marco Geria, ...

