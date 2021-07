Napoli, quando la possibilità di incassare 30 milioni fa paura (Di lunedì 19 luglio 2021) Il capitano del Napoli è più che mai coinvolto con la sua società in discorsi relativi al rinnovo del contratto che scade nel 2022. Dopo aver vinto l’ultima edizione del campionato europeo indossando la maglia numero 10 della propria nazionale (e del proprio idolo, Maradona), segnando 2 gol fra cui possibilmente il più bello del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 luglio 2021) Il capitano delè più che mai coinvolto con la sua società in discorsi relativi al rinnovo del contratto che scade nel 2022. Dopo aver vinto l’ultima edizione del campionato europeo indossando la maglia numero 10 della propria nazionale (e del proprio idolo, Maradona), segnando 2 gol fra cui possibilmente il più bello del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ciropellegrino : Impiantato all’Ospedale Monaldi di #Napoli il primo cuore bioartificiale totale. Primo intervento in Europa da quan… - peppeprovenzano : #Whirlpool ha già tradito il patto con l’Italia, venendo meno a #Napoli al piano industriale. Ora lo tradisce di nu… - ilpost : A Caivano, 37mila abitanti della città metropolitana di Napoli, quest’anno non ci saranno i campi estivi per i bamb… - zielulife2 : Alla fine di questo thread, l'artista Shade annuncia che tutto ciò è avvenuto a Napoli. Come se a Napoli esistesse… - vaniacavi : RT @ilmaloservizio: Vi ricordate quando vi raccontavo delle piste ciclabili a Napoli… Ecco qua ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli quando Gattuso: "Tottenham? Accuse che mi hanno fatto più male di un esonero" Vedremo quando si presenterà qualche opportunità. Io sono pronto pure per una Nazionale, anche se ... Il Napoli? Spalletti lo conoscete, è una garanzia. Continuerà il mio lavoro sul 4 - 2 - 3 - 1, ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Emerson Palmieri, si lavora al prestito e gli azzurri... È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed ... Il Napoli è una squadra forte lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ...

Napoli-Bassa Anaunia 12-0: Spalletti sorride, poker di Osimhen Corriere dello Sport InViaggio Catania, la bellissima Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio. Oggi la puntata è dedicata a Catania e a Palazzo Biscari, risorto a nuova vita grazie all’impegno e all’intuizione di Marella Ferrara. Vi ricordiamo le nostre ...

Covid Campania, 17 luglio: 238 casi, contagi al 3,09%. Del Deo: "Isole minori covid free" "Le isole minoridevono rimanere fuori dalla zona gialla, siamo tutti covid free", è l'appello lanciato dal sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo, alle istituzioni ...

Vedremosi presenterà qualche opportunità. Io sono pronto pure per una Nazionale, anche se ... Il? Spalletti lo conoscete, è una garanzia. Continuerà il mio lavoro sul 4 - 2 - 3 - 1, ...È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisioneallenava la Roma ed ... Ilè una squadra forte lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ...Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio. Oggi la puntata è dedicata a Catania e a Palazzo Biscari, risorto a nuova vita grazie all’impegno e all’intuizione di Marella Ferrara. Vi ricordiamo le nostre ..."Le isole minoridevono rimanere fuori dalla zona gialla, siamo tutti covid free", è l'appello lanciato dal sindaco di Forio d'Ischia, Francesco Del Deo, alle istituzioni ...