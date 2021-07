Napoli, Petagna ai tifosi: «Scusa per la mancata Champions, ci faremo perdonare» (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea Petagna si rivolge ai tifosi del Napoli: ecco le dichiarazioni dell’attaccante azzurro sulla mancata Champions Andrea Petagna ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Nella piccola anticipazione dell’intervista in onda alle 13, Petagna si rivole ai tifosi e si Scusa per la mancata qualificazione in Champions League. Le parole dell’attaccante che torna sulla gara contro il Verona finita 1-1 al Maradona. «Vi chiediamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Andreasi rivolge aidel: ecco le dichiarazioni dell’attaccante azzurro sullaAndreaha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo. Nella piccola anticipazione dell’intervista in onda alle 13,si rivole aie siper laqualificazione inLeague. Le parole dell’attaccante che torna sulla gara contro il Verona finita 1-1 al Maradona. «Vi chiediamo ...

