Napoli, Petagna ai tifosi: "Chiediamo scusa per l'1-1 contro il Verona, ci faremo perdonare" (Di lunedì 19 luglio 2021) L'attaccante del Napoli Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, mandando un messaggio ai tifosi partenopei: "Vi Chiediamo scusa per la partita contro il Verona. Siamo pronti a farci perdonare". L'1-1 maturato contro i veneti all'ultima giornata di campionato costò infatti agli azzurri la qualificazione alla Champions League. Nonostante fosse padrone del proprio destino, il Napoli non riuscì andare oltre il pareggio e dovette accontentarsi del quinto posto. SportFace.

