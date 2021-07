Mykonos: coprifuoco e nuove restrizioni a causa della situazione Covid (Di lunedì 19 luglio 2021) C'è anche Mykonos tra le località che, nel cuore dell'estate, si è ritrovata a dover fare i conti con la variante Delta. Non esattamente una bella notizia in una stagione che, essendo l'isola greca una meta turistica, rappresenta il momento clou della produttività del territorio. Il Covid è, però, tornato a fare paura e le autorità sono state costrette a correre ai ripari. Uno scenario, tra l'altro, già visto in altre destinazioni abitualmente molto frequentate nella stagione estiva come la Catalogna e Barcellona. situazione Covid Mykonos: casi in crescita Il dato di fatto è che, ad ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 19 luglio 2021) C'è anchetra le località che, nel cuore dell'estate, si è ritrovata a dover fare i conti con la variante Delta. Non esattamente una bella notizia in una stagione che, essendo l'isola greca una meta turistica, rappresenta il momento clouproduttività del territorio. Ilè, però, tornato a fare paura e le autorità sono state costrette a correre ai ripari. Uno scenario, tra l'altro, già visto in altre destinazioni abitualmente molto frequentate nella stagione estiva come la Catalogna e Barcellona.: casi in crescita Il dato di fatto è che, ad ...

borghi_claudio : Se a #Mykonos mettono il coprifuoco dall'una alle sei del mattino tanto valeva andare a Lignano Sabbiadoro. Comunq… - petergomezblog : Covid, impennata di contagi a Mykonos: torna il coprifuoco sull’isola greca fino al 26 luglio. Divieto di musica in… - FBiasin : Il problema del coprifuoco a #Mykonos non sono tanto i locali chiusi, ma i micidiali appartamenti per giovani e squ… - Mikepub1 : RT @Gigadesires: Vuoi mettere vaccinarsi per poi godere del suggestivo coprifuoco di #Mykonos? Altro che i tramonti di Santorini. - mniwa_6 : RT @lefrasidiosho: Annà a #Mykonos cor coprifuoco è come portasse le pasticche a 'n concerto de Cristina D'Avena -