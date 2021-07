Musica in lutto: addio al cantante leggendario del rock (Di lunedì 19 luglio 2021) Muore a 71 anni Robby Steinhardt, cantante e violinista dei “Kansas”, un leggendario gruppo prog rock, Musica in lutto. (Getty Images)Robert E. “Robby” Steinhardt, violinista e cantante del gruppo rock progressivo del Kansas, è morto a causa di complicazioni legate alla pancreatite. Aveva 71 anni. Sua moglie, Cindy Steinhardt, ha detto che è morto sabato in un ospedale di Tampa, in Florida. Ha annunciato su Facebook oggi che aveva appena registrato il suo primo album da solista e non vedeva l’ora di tornare sul palco e andare in tour. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 luglio 2021) Muore a 71 anni Robby Steinhardt,e violinista dei “Kansas”, ungruppo progin. (Getty Images)Robert E. “Robby” Steinhardt, violinista edel gruppoprogressivo del Kansas, è morto a causa di complicazioni legate alla pancreatite. Aveva 71 anni. Sua moglie, Cindy Steinhardt, ha detto che è morto sabato in un ospedale di Tampa, in Florida. Ha annunciato su Facebook oggi che aveva appena registrato il suo primo album da solista e non vedeva l’ora di tornare sul palco e andare in tour. Ti potrebbe ...

