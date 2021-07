Mountain bike, Olimpiadi Tokyo: Italia partita per i Giochi, Lechner e Kerschbaumer guidano gli azzurri – FOTO (Di lunedì 19 luglio 2021) Giornata di partenza per l’Italia della Mountain bike. I quattro azzurri qualificati alle Olimpiadi di Tokyo 2021 si sono diretti alla volta del Giappone, prendendo il volo da Roma Fiumicino all’interno di un’ampia delegazione in cui figurava anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni. La nostra Nazionale cercherà di essere protagonista nel Sol Levante e di ottenere buoni risultati nel cross country, l’unica specialità che assegnerà le medaglie a cinque cerchi. Luca Braidot, Nadir Colledani e Gerhard Kerschbaumer saranno impegnati nella gara maschile, mentre Eva ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021) Giornata di partenza per l’della. I quattroqualificati alledi2021 si sono diretti alla volta del Giappone, prendendo il volo da Roma Fiumicino all’interno di un’ampia delegazione in cui figurava anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni. La nostra Nazionale cercherà di essere protagonista nel Sol Levante e di ottenere buoni risultati nel cross country, l’unica specialità che assegnerà le medaglie a cinque cerchi. Luca Braidot, Nadir Colledani e Gerhardsaranno impegnati nella gara maschile, mentre Eva ...

99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MOUNTAIN BIKE ???? Vota, RT e fai votare la più grande MOUNTAIN BIKER di tutti i tempi SEM… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MOUNTAIN BIKE ???? Vota, RT e fai votare la più grande MOUNTAIN BIKER di tutti i tempi SEM… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MOUNTAIN BIKE ???? Vota, RT e fai votare il più grande MOUNTAIN BIKER di tutti i tempi SEM… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MOUNTAIN BIKE ???? Vota, RT e fai votare il più grande MOUNTAIN BIKER di tutti i tempi SEM… - sunsetodown : @GioB1974 @Bukaniere Comunque Panda o Fiat in generale ho giurato e sacramentato che mai in vita mia Piuttosto li faccio in mountain bike -