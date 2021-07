Mostra del Cinema di Venezia apre con ‘Madres paralelas’ di Pedro Almodovar (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà Madre paralelas di Almodovar ad aprire la Mostra del Cinema di Venezia Annunciato il film che aprirà la Mostra del Cinema di Venezia. Sarà ‘Madres paralelas’, di Pedro Almodovar. Dopo aver ricevuto il Leone alla Carriera nel 2019, il regista sarà di nuovo un grande protagonista della Mostra; in programma dall’1 all’11 settembre 2021. Il film segue le vicende di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per ... Leggi su zon (Di lunedì 19 luglio 2021) Sarà Madre paralelas diad aprire ladeldiAnnunciato il film che aprirà ladeldi. Sarà, di. Dopo aver ricevuto il Leone alla Carriera nel 2019, il regista sarà di nuovo un grande protagonista della; in programma dall’1 all’11 settembre 2021. Il film segue le vicende di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit) che condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per ...

