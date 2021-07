Morte Paolo Borsellino 19 luglio 1992: chi era e come è morto? (Di lunedì 19 luglio 2021) 19 luglio, ventinove anni fa la tragica Morte di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, magistrato siciliano da sempre impegnato alla lotta alle mafie, perse la vita a causa di un agguato di Cosa Nostra il 19 luglio 1992 a Palermo. La strage di via D’Amelio, questo il nome con cui è passato alla storia il tragico... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 luglio 2021) 19, ventinove anni fa la tragicadi, magistrato siciliano da sempre impegnato alla lotta alle mafie, perse la vita a causa di un agguato di Cosa Nostra il 19a Palermo. La strage di via D’Amelio, questo il nome con cui è passato alla storia il tragico...

Advertising

ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - huge1961 : RT @creuscher: Il giorno della morte di Paolo Borsellino, delle donne e uomini della scorta, ho compreso fino in fondo quanto è fondamental… - AdeleTeseo : RT @merlino53: Oggi bastano le sue parole, chiarissime! “Mi uccideranno, ma non sarà la vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Fors… - KnightErranty80 : RT @merlino53: Oggi bastano le sue parole, chiarissime! “Mi uccideranno, ma non sarà la vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Fors… - fabrizia_alb : RT @merlino53: Oggi bastano le sue parole, chiarissime! “Mi uccideranno, ma non sarà la vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Fors… -