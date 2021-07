Morte Libero De Rienzo, l’avvocato: “Basta con notizie e anticipazioni fuorvianti” (Di lunedì 19 luglio 2021) La Morte di Libero De Rienzo l’avvocato Piergiorgio Assumma, legale della famiglia De Rienzo: “Basta con notizie e anticipazioni fuorvianti. La Morte va rispettata, le indagini sono sempre segrete” l’avvocato Piergiorgio Assumma, legale di fiducia ed amico della famiglia De Rienzo, precisa che, al momento, si sta verificando, da parte degli organi di stampa, una vera e propria fuga di notizie. Tale incontrollata divulgazione, ingiustificata a livello umano, è basata su ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 luglio 2021) LadiDePiergiorgio Assumma, legale della famiglia De: “con. Lava rispettata, le indagini sono sempre segrete”Piergiorgio Assumma, legale di fiducia ed amico della famiglia De, precisa che, al momento, si sta verificando, da parte degli organi di stampa, una vera e propria fuga di. Tale incontrollata divulgazione, ingiustificata a livello umano, è basata su ...

