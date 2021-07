Morta in casa a Moncalieri, il corpo scoperto dopo mesi (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina in un appartamento a Moncalieri, nell’hinterland torinese. A scoprire il corpo che apparterrebbe a una donna di 53 anni sono stati gli agenti della Polizia municipale che sta indagando sulla vicenda. Dai primi accertamenti del medico legale il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali e risalirebbe ad alcuni mesi fa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) – Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina in un appartamento a, nell’hinterland torinese. A scoprire ilche apparterrebbe a una donna di 53 anni sono stati gli agenti della Polizia municipale che sta indagando sulla vicenda. Dai primi accertamenti del medico legale il decesso sarebbe da ricondurre a cause naturali e risalirebbe ad alcunifa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

