Advertising

qn_giorno : #Monza, patteggiano i coniugi delle pizzerie Donn'Angelin -

Ultime Notizie dalla rete : Monza patteggiano

Il Giorno

, 19 Luglio 2021 -la pena i coniugi accusati di avere fatto fallire la catena di pizzerie "Donn'Angelin" per fare la bella vita, tra viaggi mondani, un appartamento sfarzoso in ...Quattro patteggiamenti aal processo per la corruzione sulle protesi Ceraver. Martedì 15 giugno la decisione del gup Patrizia Gallucci che ha stabilito pene a due anni e otto mesi e tre anni e quattro mesi per i ...Non pagavano Stato, lavoratori e fornitori per fare la bella vita e reinvestire in altre società, tra cui una di moda titolare di un brand internazionale ...