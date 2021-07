Misuriello Esri Italia | futuro non può prescindere da nuovo modello di città

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non mi stupirò se nel prossimo quinquennio, in, molto sarà investito in innovazione e sperimentazione grazie allee in questa sfida la “Scienza del Dove” sarà fondamentale. Se questo non accadrà sarà l’ennesima occasione persa, la più importante”. Così Emilio, amministratore delegato di, intervistato dal Direttore di The Science of Where Magazine, Emilio Albertario, sottolineando che “sperimentazione, politica, innovazione hanno tutte a che fare con la Science of Where, che lasta diffondendo e le cui applicazioni abbiamo visto nella ...