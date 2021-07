Milly Carlucci | sapete perché è così magra? | Lei lo fa tutti i giorni

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 19 luglio 2021)è una conduttrice amatissima dal pubblico italiano, nota soprattutto per condurre la storica trasmissione Ballando con le stelle. Ama infatti la danza ed ogni forma di sport e i più attenti di certo si ricorderanno che ha esordito come pattinatrice. Essendo una sportiva, sfoggia un fisico mozzafiato e invidiabile. Ma-AltraNotiziaChesia uno dei personaggi più amati è fuori discussione. Che sia venerata per la sua bellezza e per la sua dolcezza, ...