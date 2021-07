Milano | la madre che chiama i carabinieri per il figlio pirata della strada | «Venite a prenderlo | è qui»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Una donna di 55 anni di Paderno Dugnano () ha denunciato il27 enne, studente, che le aveva raccontato di essere scappato dopo aver causato un incidentele. M.R. è stato denunciato per lesioni gravissime e per omissione di soccorso. L’alcoltest ha dato risultati negativi. Si attende l’esito dei test tossicologici. I due ragazzi a bordo dello scooter colpiti dal giovane hanno avuto la peggio: M.D.V. ha subito l’amputazionegamba sinistra e si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’altro ragazzo è in stato di shock ed è stato ricoverato ...

... un paesone a Nord di. Davanti ai carabinieri il giovane ha balbettato poche frasi, incapace ... Poi, quando sono arrivato, ho raccontato tutto a miache vi ha telefonato'. Il 27 enne è ...Daarriva la storia di unache ha deciso di denunciare il figlio pirata della strada ai carabinieri. L'uomo infatti, che ha 27 anni, ha sorpassato dove non poteva e ha centrato una moto su ...Quando nel cuore della notte il figlio è tornato a casa, a Paderno Dugnano, in stato di choc, lei, la madre, 55 anni, ha capito subito che qualcosa non andava. E lo ha fatto confessare, tra ...