Milan sicuro | il “nuovo Neymar” potrebbe arrivare subito

Leggi su serieanews

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ilsi sente in pole position per l’attaccante diciannovenne del Santos, Kaio Jorge, cheo a gennaio. Dopo aver perso in maniera beffarda e dolorosa due delle proprie stelle più luminose, Calhanoglu e Donnarumma, il mercato delè partito a vele spiegate e con il vento in poppa, e non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.