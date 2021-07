Milan | oggi ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo | il report

Advertising

carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | #BalloToure atteso oggi a Milano. Domani sarà la giornata di #BrahimDiaz: le ultime - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi IL MILAN FA SUL SERIO Tutte le notizie - antonio_race : @topinomio @FrancescoRoma78 Tifoseria inadeguata?? Oppure società inadeguata??? Il Milan vende Donnarumma ma subito… - MatttACM : Ragazzi ma quindi mi confermate che anche oggi il Milan è l'unica squadra che ha fatto mercato? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan oggi

Brahim Diaz torna a twittare da rossonero. Il fantasista spagnolo, il cui rientro alè stato ufficializzato nella giornata di, ha mostrato la sua gioia per il ritorno alla corte di Pioli: "Felice di essere tornato, grazie a tutti per l'affetto ricevuto" , ha scritto sui ..., come documentato dagli scatti pubblicati dalla Roma su Twitter, c'è stato il primo incontro ... che ha lasciato la panchina giallorossa con la vittoria della Coppa Italia ai rigori col. ...Il Milan non si ferma a Brahim Diaz. Il ritorno dello spagnolo dal Real Madrid, nuovo numero 10 rossonero, non basta per completare il roster di trequartisti e per questo rimane molto caldo il ...L'idea del club sardo è quella di mettere in piedi un'operazione simile a quella che ha portato Tonali al trasferimento dal Brescia al Milan (prestito oneroso e successivo obbligo di riscatto).