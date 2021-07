Milan | la 10 a Brahim Diaz L’ultimo italiano ad indossarla è stato Roberto Baggio 25 anni fa

(Di lunedì 19 luglio 2021) Se in casac’è la maledizione della maglia numero 9, che da Pippo Inzaghi vede chi la indossa fare sempre male (ora vedremo con Giroud), c’è anche una curiosità legata alla numero 10. Di solito, la maglietta con il numero più rappresentativo, che identifica il simbolo di quel club e spesso è indossata da un, basti pensare ai vari Del Piero, Totti e altri, nei rispettivi club. Il, invece, da 25, quella numero 10 la vede indossata da un non. Il prossimo, a prendere l’eredità di Hakan Calhanoglu, sarà, che ha appena firmato fino ...

PietroMazzara : Confermato: sarà @Brahim il nuovo ?? del #Milan @MilanNewsit - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE IL RITORNO DI BRAHIM DIAZ L'attaccante indosserà la maglia numero 10 #SkySport…

È ufficiale, Brahim Diaz in prestito biennale al Milan dal Real Madrid. Lo annuncia il club rossonero in una nota. Il calciatore si lega al Milan fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 10.