Milan-Kessie: si lavora sul rinnovo del contratto

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Franck Kessie. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2022 e la società vorrebbe evitare di perdere l'ivoriano a parametro zero.

Milan-Kessie: quali sono le richieste del giocatore?

Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, il Milan vuole a tutti i costi rinnovare il contratto di Kessie. Il centrocampista ivoriano, è stato uno dei protagonisti della passata stagione, contribuendo attivamente al ritorno dei rossoneri in Champions ...

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - AntoVitiello : #Maldini: 'Nel futuro ci sarà Kessie? Certo. Per il rinnovo ci stiamo lavorando...' (dazn) #Milan - Gazzetta_it : Kessie-Milan, avanti insieme. Dal club un'offerta super per blindare il Presidente #Calciomercato - thefuckingsick : RT @Gazzetta_it: Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - NinoFazio1 : @eImudo ma che cavolate dicono? Kessie intanto è stato acquistato da un'altra squadra della serie A quindi non è st… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie Calciomercato Milan, svolta Kessie - Incontro con l'agente Il Milan prepara la prossima annata che sarà quella del ritorno in Champions: occhi puntati sempre sulla situazione contrattuale di Kessie Il nuovo Milan di Stefano Pioli inizia a prendere forma tra entrate ed uscite piuttosto importanti che stanno già mutando la struttura della squadra, che tra un paio di mesi tornerà anche a ...

Milan, appello a Maldini: Non dobbiamo venderlo - Social ... che ha convinto tutti durante la prima uscita estiva del Milan contro la Pro Sesto dopo l'ottima ... Pobega merita di essere titolare assieme al capitano Kessie!!!', molti sono pronti a dargli una ...

Gazzetta - Rinnovo Kessie: l'offerta al rialzo del Milan non ha ancora smosso le acque, Maldini vuole fare chiarezza con il suo agente Milan News Gazzetta: "Arriva il sì di Kaio Jorge: ora serve l'intesa con il Santos. Summit decisivo per Kessie" RINNOVO KESSIE - In casa rossonera tiene poi sempre banco la questione del rinnovo di Franck Kessie: in settimana è previsto un nuovo contatto con il suo agente Atangana, con il quale i dirigenti ...

Bennacer a caccia di riscatto: lo scorso anno troppe assenze per infortunio Bennacer a caccia di riscatto: soltanto 21 presenze nello scorso campionato, un anno difficile che va dimenticato. Il Milan ha bisogno subito del suo vero regista. Lo riporta l’edizione di Tuttosport ...

