Milan | il BalloTouré sulla fascia sinistra | così Pioli può mettere le ali

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ilè una delle squadre più attive del campionato di Serie A sul fronte del calciomercato. Il club rossonero è reduce da una stagione molto importante, la compagine di Stefanoha chiuso lo scorso campionato al secondo posto e l’obiettivo è almeno quello di ripetersi. In più dovrà affrontare la Champions League con l’intenzione di conquistare il miglior risultato possibile. Il club rossonero ha già chiuso operazioni in entrata ed uscita, il tecniconon potrà contare su calciatori del calibro di Gigio Donnarumma e Calhanoglu, ma in attacco è arrivato un calciatore molto forte come Giroud. In più è stato ufficializzato ...