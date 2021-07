Milan, Ballo-Touré: “Maignan un fratello, ha una forza mentale pazzesca” (Di lunedì 19 luglio 2021) Fodé Ballo-Touré, neo terzino rossonero, ha parlato del suo bellissimo rapporto con il nuovo portiere del Milan Mike Maignan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 luglio 2021) Fodé, neo terzino rossonero, ha parlato del suo bellissimo rapporto con il nuovo portiere delMike

Advertising

AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Fodé… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficiale l'acquisto di #BalloTouré. Comunicato anche il numero di maglia - DiMarzio : #Milan: risolti i problemi avuti in mattinata, #BalloToure sta svolgendo le visite mediche - FabrizioZuliani : La prima intervista di #BalloToure a #MilanTV da giocatore del #Milan Ecco il pezzo per @RadioRossonera - JohSogos : RT @AndreaPropato: Ballo #Tourè: “All'inizio non ci credevo nemmeno, per me è qualcosa di straordinario. Quando ho capito che era vero non… -