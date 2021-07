Migranti, pronta a partire la nave di ResQ per il soccorso nel Mediterraneo. Colombo: “Salvare chi annega è un obbligo, non si può negoziare” (Di lunedì 19 luglio 2021) A un anno dalla nascita della onlus, la nave di ricerca e soccorso ResQ People è pronta a partire per il Mediterraneo centrale. Si tratta di un’imbarcazione di 39 metri che ha già soccorso i naufraghi con l’organizzazione tedesca Sea-Eye e il nome di Alan Kurdi. ResQ – People Saving People, si legge in una nota, “è onorata di entrare nella flotta civile raccogliendo la storia e il testimone di una nave che ha già salvato 900 vite nel nostro mare”. Il costo della nave ammonta a 400mila euro, raccolti grazie all’impegno di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) A un anno dalla nascita della onlus, ladi ricerca ePeople èper ilcentrale. Si tratta di un’imbarcazione di 39 metri che ha giài naufraghi con l’organizzazione tedesca Sea-Eye e il nome di Alan Kurdi.– People Saving People, si legge in una nota, “è onorata di entrare nella flotta civile raccogliendo la storia e il testimone di unache ha già salvato 900 vite nel nostro mare”. Il costo dellaammonta a 400mila euro, raccolti grazie all’impegno di ...

