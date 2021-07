Migranti: anche la Croce Rossa a bordo di Ocean Viking per assisterli. Poi sbarcheranno in Italia (Di lunedì 19 luglio 2021) Oltre al sostegno medico a bordo, la Ficr fornirà anche aiuto materiale, come cibo, vestiti, prodotti igienici ma anche sostegno psicologico alle persone particolarmente vulnerabili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 luglio 2021) Oltre al sostegno medico a, la Ficr forniràaiuto materiale, come cibo, vestiti, prodotti igienici masostegno psicologico alle persone particolarmente vulnerabili L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lauraboldrini : In #Libia dobbiamo sostenere la ricostruzione democratica, non chi riporta i migranti nei centri di detenzione, arr… - emergency_ong : #COVID19: a Brescia e Milano offriamo supporto ai #migranti irregolari nella prenotazione del #vaccino contro il Co… - lauraboldrini : In piazza per dire grazie a chi salva vite umane in mare rischiando la propria. Per dire no ai metodi della Guard… - CarloAmenta1 : RT @istbrunoleoni: ?? Su Rai 1, alle 23.40, c'è @CarloAmenta1 ospite della trasmissione @SetteStorieRai Si parlerà di migrazioni, anche co… - amingardi : RT @istbrunoleoni: ?? Su Rai 1, alle 23.40, c'è @CarloAmenta1 ospite della trasmissione @SetteStorieRai Si parlerà di migrazioni, anche co… -