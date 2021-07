Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S occuperà circa 100 GB (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo quanto riferito, Microsoft Flight Simulator occuperà quasi 100 GB su console Xbox. La notizia è arrivata tramite l'utente Twitter Idle Sloth, che ha mostrato che se selezionate "Gestisci con Game Pass" nella pagina di Xbox Store del gioco, otterrete la dimensione di installazione completa: 97,2 GB. Come riporta Pure Xbox, questo riguarda solo l'edizione standard. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo quanto riferito,quasi 100 GB su console. La notizia è arrivata tramite l'utente Twitter Idle Sloth, che ha mostrato che se selezionate "Gestisci con Game Pass" nella pagina diStore del gioco, otterrete la dimensione di installazione completa: 97,2 GB. Come riporta Pure, questo riguarda solo l'edizione standard. Leggi altro...

