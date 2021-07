(Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue il guasto allapolitana di Torino nella tratta trae piazzata quest’ultima inaugurata la scorsa primavera. Gtt fa sapere che gli interventi sul sistema sono tuttora in corso e proseguiranno tutta la notte, mentre già dalla giornata di domenica per risolvere i problemi erano stati chiamati il fornitore e l’installatore del sistema di guida automatica (Transfima), che sono intervenuti sin dalla giornata di domenica assieme ai tecnici Gtt e Infra.To. A quanto si apprendo il problema riguarderebbe “l’eventuale interferenza con i lavori eseguiti per l’estensione ...

Advertising

nuovasocieta : Metro Porta Nuova-Bengasi, anche domani ferma. 15 bus sostituivi - marisaNausicaa : RT @Criswhite79: @GTT_Torino 310 euro di abbonamento e ogni 3 giorni la metro nn funziona,io lavoro al lingotto e ditemi se è normale fare… - W1LD3S7DR3AMS : chi cazzo mi porta alla metro - TorinoNews24 : Torino - Metro bloccata fra Porta Nuova e Bengasi: disagi, proteste e assembramenti... - GTT_Torino : Ascensore stazione 'Porta Nuova' fuori servizio -

Ultime Notizie dalla rete : Metro Porta

...sua iniziativa "Io rispetto il ciclista" ed ha posizionato lungo la strada i cartelli di une ... e a Maurizio Fondriest, campione mondiale di ciclismo, Paolaavanti una campagna di ...... dunque, ci sta ed è in linea con il generale inasprimento deldi giudizio a cui abbiamo assistito nelle ultime gare. C'è da dire, tuttavia, che anche Verstappen chiude lae che, atteso ...Dopo i problemi che si sono registrati questa mattina alla metro, nella tratta tra Porta Nuova e la nuova fermata di piazza Bengasi, Gtt ha informato in serata che sono stati coinvolti il fornitore l’ ...Ascensore esterno fuori uso e disabili in difficoltà. Siamo alla fermata della stazione Torre Gaia (nell'omonimo quartiere), linea C, periferia est del sesto Municipio. Da giorni, l’impianto che conse ...