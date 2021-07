Meteo, maltempo diffuso sull’Italia: scatta l’allerta arancione (Di lunedì 19 luglio 2021) Un inizio di settimana all’insegna del maltempo e delle piogge: le previsioni Meteo e le temperature per la giornata odierna nel dettaglio. Cielo in tempesta: le previsioni Meteo (Getty Images)La penultima settimana del mese di luglio si apre all’insegna del maltempo generalizzato. Dal Centro al Sud, infatti, la situazione non sarà delle migliori e sicuramente non propria della stagione estiva nella quale ci troviamo. Mentre la situazione al Nord va migliorando, quindi, il resto del Paese si prepara a delle ore davvero intense caratterizzate da temporali, piogge e possibili nubifragi. Siamo anche su ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 19 luglio 2021) Un inizio di settimana all’insegna dele delle piogge: le previsionie le temperature per la giornata odierna nel dettaglio. Cielo in tempesta: le previsioni(Getty Images)La penultima settimana del mese di luglio si apre all’insegna delgeneralizzato. Dal Centro al Sud, infatti, la situazione non sarà delle migliori e sicuramente non propria della stagione estiva nella quale ci troviamo. Mentre la situazione al Nord va migliorando, quindi, il resto del Paese si prepara a delle ore davvero intense caratterizzate da temporali, piogge e possibili nubifragi. Siamo anche su ...

Advertising

fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Greenpeace_ITA : ??Episodi di eventi meteo estremi si sono registrati nei giorni scorsi anche in Italia. È ora di chiamare le cose co… - Corriere : I danni della grandine gigante: «Mai visti chicchi così grandi» - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta anche oggi Protezione civile previsioni meteo - #Puglia #maltempo: #allerta #anche - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta anche oggi (immagine: fonte protezione civile della Puglia)… -